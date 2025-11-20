Создан инновационный полимерный контейнер для хранения свежих овощей

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали полимерный контейнер для транспортировки и долговременного хранения овощей открытого грунта в свежем виде, который ляжет в основу системы умного складирования, сообщила на выставке «Югагро» менеджер по отраслевым решениям дивизиона АПК компании «Сибур» Екатерина Крутова.
Разработка является совместной с Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом и компанией Iplast с объем переработки сырья в 61 тыс. в год.
«Традиционно овощи хранятся в России либо навалом, либо в деревянных или металлических контейнерах. У каждого вида овощей свои условия хранения: разная температура и влажность. Это инновационное решение — мы занимаемся разработкой большого полимерного контейнера для хранения овощей. По итогам тестирования создан прообраз — это революционное решение, в мире пока такого нет», — сказала Крутова.
Она пояснила, что будущий полимерный контейнер будет иметь габариты стандартного деревянного, вес контейнера — около 95 кг, вместимость 1,3 тонны, он будет выдерживать штабелирование в шесть ярусов, будет складным, при перевозке в фуру будет помещаться порядка 100 таких контейнеров.
Во вторник в Краснодаре стартовала 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро. Участвуют более 600 компаний из 14 стран. В рамках деловой программы запланировано свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить 4 дня.