В Госдуме оценили план сдачи Донбасса России в аренду за деньги

О том, что в перечне инициатив администрации Дональда Трампа предусмотрена передача Донбасса Кремлю в аренду, рассказала The Telegraph. Британская газета уточнила, что Москве придется вносить определенную плату за владение регионом.
По мнению Артема Кирьянова, предложение американцев является неуместным. Депутат считает, что такой план свидетельствует о том, что Трамп подошел к решению украинского кризиса как бизнесмен. По словам собеседника «Ленты.ру», американский президент не отдает себе отчет, что на государственном уровне требуется применение другого подхода.
«Конечно, приемлемость такого плана для России нулевая, и даже обсуждать всерьез какие-то такие странные решения было бы неправильно», — считает Кирьянов.
Ранее Politico сообщило, что и в США, и в Европе шокированы планом Трампа по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В Штатах противники главы Белого дома назвали предложения «полной капитуляцией» Украины, а в Евросоюзе возмущены тем, что Вашингтон не пригласил Брюссель к обсуждению своей инициативы.