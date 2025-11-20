В Госдуме оценили план сдачи Донбасса России в аренду за деньги

Ранее Politico сообщило, что и в США, и в Европе шокированы планом Трампа по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В Штатах противники главы Белого дома назвали предложения «полной капитуляцией» Украины, а в Евросоюзе возмущены тем, что Вашингтон не пригласил Брюссель к обсуждению своей инициативы.