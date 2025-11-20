Главные новости к вечеру 20 ноября 2025 года

Россия передала Украине 1 тысячу тел военных ВСУ
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей. Украинская сторона, в свою очередь, передала России тела 30 погибших российских солдат.
Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне коррупционного скандала на Украине предупредил Владимира Зеленского, что его самого могут «убрать» с должности западные кураторы. При этом президент заметил, что главное не в том, что кто-то на Украине украл эти 100 миллионов долларов.
Кремль оценил, подходит ли время для урегулирования конфликта с Украиной
Любой момент для урегулирования конфликта с Украиной будет лучшим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия остается открытой для разрешения кризиса.
Польша потребовала от Белоруссии выдать двух украинцев
Госдума повысила МРОТ до 27 093 рублей
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года. С 1 января 2025 года показатель составлял 22 440 рублей.