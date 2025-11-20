Ричмонд
Главные новости к вечеру 20 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 20 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Россия передала Украине 1 тысячу тел военных ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей. Украинская сторона, в свою очередь, передала России тела 30 погибших российских солдат.

Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением

Источник: РИА "Новости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне коррупционного скандала на Украине предупредил Владимира Зеленского, что его самого могут «убрать» с должности западные кураторы. При этом президент заметил, что главное не в том, что кто-то на Украине украл эти 100 миллионов долларов.

Кремль оценил, подходит ли время для урегулирования конфликта с Украиной

Источник: РИА "Новости"

Любой момент для урегулирования конфликта с Украиной будет лучшим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия остается открытой для разрешения кризиса.

Польша потребовала от Белоруссии выдать двух украинцев

Источник: Reuters

МИД Польши передал временному поверенному в делах Белоруссии в Варшаве ноту с требованием выдать двоих украинцев, подозреваемых в подрыве железной дороги, ведущей на Украину. Об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр.

Госдума повысила МРОТ до 27 093 рублей

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года. С 1 января 2025 года показатель составлял 22 440 рублей.

