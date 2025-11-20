Главные новости к вечеру 20 ноября 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне коррупционного скандала на Украине предупредил Владимира Зеленского, что его самого могут «убрать» с должности западные кураторы. При этом президент заметил, что главное не в том, что кто-то на Украине украл эти 100 миллионов долларов.