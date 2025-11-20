Кембриджский словарь объявил «парасоциальный» словом 2025 года: что это значит

Кембриджский словарь объявил слово «парасоциальный» словом 2025 года. В США и Европе этим термином давно называют привязанность фаната к звезде, а вот в России слово стало популярным с распространением ИИ в качестве объекта обожания. Что такое «парасоциальность», чем она опасна и почему в таких отношениях можно оказаться, даже не узнав об этом, — в материале «Газеты.Ru».
Значение слова «парасоциальный».
Слово «парасоциальный» происходит от английского parasocial. Этим словом описывают привязанность человека к медийной личности, причем эта связь — односторонняя, так как известный человек об этих чувствах не знает. Привязанность может развиться и к вымышленному персонажу — например, герою фильма, телесериала или литературного произведения. То есть парасоциальным можно назвать человека, который ощущает связь с тем, кого не знает лично.
Ввиду специфики термина полноценных аналогов слова «парасоциальный» в русском языке нет, рассказала «Газете.Ru» кандидат филологических наук Александра Назарова. Фразы «иллюзия близости», «мнимое общение», «псевдознакомство» и «односторонняя связь» описывают это явление, но полными эквивалентами слова их назвать нельзя. Слово «парасоциальный» относится к новому типу взаимодействия через интернет и соцсети.
Психолог Варвара Сапелкина объяснила «Газете.Ru», что в отличие от обычных отношений в парасоциальной связи картина будущего отсутствует или является чем-то эфемерным.
Начало формирования тенденции парасоциальных отношений совпало с периодом перехода к городским сообществам. Это обусловлено в том числе размытием общности, уточнил социолог Игорь Олейников в разговоре с «Газетой.Ru».
Парасоциальные отношения — что это?
Термин «парасоциальные отношения» получил широкое распространение среди зарубежных социологов и психологов. Ученым удалось выяснить, что в таких «отношениях» инициатор получает позитивные эмоции. Чем дольше он наблюдает за понравившейся ему медийной личностью, тем больше уверяет сам себя в близости или дружбе. В парасоциальных отношениях человек испытывает иллюзию и верит в то, что у него есть близкая связь с объектом вожделения, хотя на самом деле это не так.
В 2020-х годах термин активно начали употреблять в новостных материалах и социальных сетях. В 2023-м слово «парасоциальный» внесли в Кембриджский словарь английского языка, а теперь — объявили словом года.
По данным Кембриджского словаря, в 2025 году пользователи употребляли словосочетание ~ «парасоциальная скорбь»~. Так описывали печаль, которую человек чувствует после смерти «близкой ему» знаменитости или персонажа фильма, телесериала. Ученые убеждены, что парасоциальная скорбь может возникнуть даже из-за закончившегося сериала или распада музыкального коллектива.
Уже несколько лет пользователи создают темы на форумах, где обсуждают подобные отношения. Ученые утверждают, что чаще участниками парасоциальных связей оказываются люди, входящие в фандомы. Они воспринимают звезд как близких людей, которые обязаны им успехом и должны удовлетворить потребности фанатов в развлечениях. Например, на Reddit пользователи спорят, являются ли парасоциальные отношения здоровыми, как «выйти» из таких отношений. Некоторые из них говорят о парасоциальных отношениях с певицей Тейлор Свифт.
На форумах появляются и авторы контента, которые столкнулись с поклонниками, вообразившими связь между ними. Участники форума советуют медийным личностям установить четкие границы в блоге. Интересно, что раньше парасоциальные отношения со звездой не обсуждали в обществе: это считалось чем-то странным и порицаемым, а испытывать привязанность к медийной личности позволялось только подросткам. Сегодня специалисты все чаще говорят о том, что входить в такую связь могут и взрослые.
Уровни парасоциальных отношений: от развлечения до одержимости.
Специалисты различают три уровня интенсивности парасоциальных отношений.
В развлекательно-социальных отношениях инициатор вовлекает себя в одностороннюю связь. Ради развлечения он начинает обсуждать знаменитость со сверстниками, следит за сплетнями, которые появляются вокруг объекта его интереса. Чаще всего эти отношения быстро заканчиваются.
Специалисты утверждают, что в большинстве случаев подобные парасоциальные отношения довольно нормальны и здоровы. Иногда они могут оказаться полезными: помогают избавиться от страха быть отвергнутым, облегчить одиночество и депрессию.
В интенсивно-личных парасоциальных отношениях уже присутствует поклонение знаменитости. Порой это граничит с навязчивостью — например, поклонник может считать знаменитость или персонажа своей родственной душой.
Самый интенсивный уровень — погранично-патологические парасоциальные отношения. Такие отношения бывают у поклонников-сталкеров. У человека неконтролируемое поведение, он фантазирует о знаменитостях — причем фантазии могут граничить с бредом, доходить до одержимости. Человек может слишком увлечься отношениями и избегать общения с другими людьми, семьей, друзьями.
Например, в 2003 году Масахико Шизава преследовал поп-звезду Бритни Спирс и отправлял ей письма. В 2011-м поклонник Селены Гомез Томас Бродники угрожал певице расправой. В 2014-м фанат вломился в дом актрисы Сандры Буллок и называл себя ее мужем. А в 2017-м модель Джиджи Хадид сообщала о навязчивом поклоннике Марселе Портере, который пытался проникнуть в ее дом и оставлял ей сообщения об их предполагаемых детях.
Парасоциальность и цифровизация.
Сегодня значение слова «парасоциальный» расширилось в связи с цифровизацией общества. Важную роль в популяризации парасоциальных отношений сыграли социальные сети. Когда знаменитости начали взаимодействовать с фанатами через блоги, парасоциальные отношения значительно укрепились. А звезды стали более доступны, чем раньше. Исследования показали, что у подростков, которые имели возможность взаимодействовать с медийными персонажами через социальные сети, были более выраженные парасоциальные связи, чем у людей без подобных возможностей.
Сейчас парасоциальные отношения начали проявляться еще чаще. Теперь инициатор такой связи может испытывать привязанность не только к человеку, но даже к искусственному интеллекту. Можно считать, что такие отношения — последствия общения с нейросетями. Здесь можно говорить о влиянии «эффекта Элизы», а также о популяризации общения с чат-ботами и нейросетями, склонности очеловечивать электронного собеседника.
Искусственный интеллект еще не научился размышлять или испытывать эмоции. Он общается с человеком, распознавая чувства и имитируя их во время ответа, подбирая подходящий отклик. Но некоторые пользователи принимают чат-бота за подобного себе и заводят с ним теплые отношения, используют нейросеть для откровенного разговора вместо общения с психологом. Эффект усиливается из-за доступности бесплатных нейросетей и круглосуточного доступа — стоит лишь открыть браузер и перейти на сайт.
При этом искусственный интеллект может даже вызывать романтический интерес, считает компания Infobip. Согласно проведенному исследованию, 50% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет хотя бы раз флиртовали с чат-ботом из любопытства или в попытке избавиться от чувства одиночества. Поэтому неудивительно, что у человека, активно использующего чат-боты, могут возникнуть парасоциальные отношения с нейросетью. По мнению психолога, в такую связь вступают чаще одинокие люди. Это дает им иллюзию сопричастности к жизни предмета обожания. Но в то же время лишает возможности прожить настоящую жизнь.
По мнению социолога Игоря Олейникова, парасоциальные отношения с крупными языковыми моделями — ожидаемый эффект, так как в цифровую эпоху человек привык общаться с людьми, которых не видит и не слышит. В итоге он даже может предпочесть нейросетевую модель реальному партнеру, ведь та не будет навязывать свои взгляды на мир или вступать в спор. Ее основная задача — полностью соглашаться и стремиться продолжить диалог.
В России тоже сформировалась культура парасоциальных отношений, но привязанность к ИИ пока уступает влюбленности в певцов и актеров. Социолог уточняет, что распространение подобных практик пока что замедляется нехваткой инструментов.
По мнению филолога Александры Назаровой, у заимствования есть все шансы остаться в языке, так как взаимодействие с интернет-звездами и нейросетями широко обсуждается и никуда не исчезнет. В русском языке уже есть примеры заимствования, которые прошли путь от терминов до широких масс: буллинг, троллинг, абьюз, триггер. Эксперт предположила, что слово «парасоциальный» вполне может стать широко употребимым термином и в русском языке, так как оно точное и емкое. Описываемое им понятие только набирает массовость, из-за чего растет потребность в описании феномена.
Парасоциальные отношения с ИИ опасны?
По мнению психолога, в любых отношениях происходят конфликты и прояснения, когда необходимо перейти на новый этап. Но в случае парасоциальных отношений это не представляется возможным.
Эксперт также отметила, что отсутствие «живого» контакта может способствовать тому, что человек все больше будет отгораживаться от реальности и выбирать свой уютный и понятный мир. Если встреча с реальным медийным персонажем имеет шанс на воплощение, то привязанность к ИИ на данный момент не может перерасти во что-то большее.
Филолог Александра Назарова также уточнила, что парасоциальные отношения с ИИ нельзя считать полноценным взаимодействием. В этом типе общения человек — главный субъект, а вот ИИ — псевдосубъект.
Социолог Игорь Олейников предполагает, что со временем могут наступить необратимые последствия и для человека, и для общества в целом. Среди них:
* Снижение рождаемости. Общение с реальным человеком может стать стрессом и выходом из зоны комфорта, поэтому сложнее будет построить серьезные отношения.
Развитие этих процессов наблюдается уже сейчас, поэтому компании обращают внимание общества на более этичный подход к общению с ИИ.