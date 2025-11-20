Кембриджский словарь объявил «парасоциальный» словом 2025 года: что это значит

При этом искусственный интеллект может даже вызывать романтический интерес, считает компания Infobip. Согласно проведенному исследованию, 50% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет хотя бы раз флиртовали с чат-ботом из любопытства или в попытке избавиться от чувства одиночества. Поэтому неудивительно, что у человека, активно использующего чат-боты, могут возникнуть парасоциальные отношения с нейросетью. По мнению психолога, в такую связь вступают чаще одинокие люди. Это дает им иллюзию сопричастности к жизни предмета обожания. Но в то же время лишает возможности прожить настоящую жизнь.