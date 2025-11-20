Ричмонд
Лукашенко признался, в чем его нельзя упрекнуть

Лукашенко открылся, в чем его никто не упрекнет.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем его нельзя упрекнуть, сообщила пресс-служба президента.

В частности, на совещании 20 ноября белорусский лидер поднял острую тему взяточничества на местах, заявив, что ему «жутко читать» донесения компетентных органов о ситуации.

Здесь же Александр Лукашенко раскрыл, с какой заразой борются в Беларуси.

Новых назначенцев местной вертикали глава республики предостерег от коррупции при посреднических сделках.

И в качестве актуального примера сказал о громком коррупционном скандале среди украинских властей. Александр Лукашенко подчеркнул, что в соседней стране «вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными». Также глава Беларуси сказал, что Зеленским управляют и говорят, кого убрать.

При этом глава республики добавил, что и в Беларуси эти десятилетия борются с «этой заразой». Но и признался, в чем его никто не может упрекнуть.

— У нас тоже этого хватает, в любой стране этого хватает, но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто, — констатировал белорусский президент.

А еще президент Беларуси потребовал произвести лучший в мире супертрактор.

Тем временем завотделением больницы в Витебске получил 3,5 года и стократный штраф за взятки.

