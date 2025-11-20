Белорусский врач сказала, на что указывают красные точки на груди и животе и мелкие «рисинки» на лице

Елена Залесская акцентировала внимание на таком заболевании, как жировой гепатоз. Об этом недуге можно узнать при прохождении УЗИ, но имеются и внешние факторы: прежде всего — объем талии. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, талия мужчины не должна быть в окружности более 102 см (идеал — до 94 см), у женщин — не более 88 см (а лучше- менее 80 см).