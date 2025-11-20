Белорусский врач сказала, на что указывают красные точки на груди и животе и мелкие «рисинки» на лице

Белорусский врач общей практики Елена Залесская сказала sb.by, на что указывают красные точки на груди и животе и мелкие «рисинки» на лице.
«Пигментные пятна, красные точки гемангиомки, появляющиеся на груди и животе, мелкие “рисинки” на лице… Все это знаки, что с печенью не все в порядке», — отметила специалист.
Также среди признаков того, что печень с трудом справляется со своими функциями, врач выделила усталость, нарушение сна, раздражительность, а еще тяжесть в правом подреберье. А в анализах возможно как повышение уровня глюкозы, холестерина, триглицеридов, так и печеночных показателей.
Елена Залесская акцентировала внимание на таком заболевании, как жировой гепатоз. Об этом недуге можно узнать при прохождении УЗИ, но имеются и внешние факторы: прежде всего — объем талии. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, талия мужчины не должна быть в окружности более 102 см (идеал — до 94 см), у женщин — не более 88 см (а лучше- менее 80 см).
Мало того: жировой гепатоз может быть и у стройных, подтянутых молодых людей, да и у детей его диагностируют все чаще.
«Не очень хорошо отражаются на печени и всяческие эксперименты с фигурой, в том числе и резкое похудение», — добавила специалист. Еще Елена Залесская обратила внимание на накопление жировых отложений в печени у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом второго типа, гипотиреозом. Это же касается страдающих метаболическим синдромом вследствие нарушения обмена веществ и гормональных функций.
Тем временем директор минского РНПЦ психического здоровья сказала, все ли болезни от нервов, и заметила: зависимость от соцсетей стала проблемой, масштабы которой по Беларуси неизвестны.
Ранее мы писали, что белорусы вызывают скорую помощь 2,5 миллиона раз в год, а посещают поликлиники 100 миллионов раз.