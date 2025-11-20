Ричмонд
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе омской сироты

Омичку не включили в очередь на квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Бастрыкин поручил региональному следкому возбудить уголовное дело по жалобе омской сироты. Женщина пожаловалась на длительное отсутствие положенного ей по закону жилья.

Обращение к Александру Бастрыкину омичка направила через Информационный центр СК России. Она сообщила, что является сиротой, воспитывалась в приемной семье, однако чиновники не включили ее в специализированную очередь на получение жилья.

Не получила она его и как многодетная мать. Вместе с супругом женщина воспитывает восьмерых детей. Как многодетные родители семья стоит на учете лиц, нуждающихся в предоставлении жилья. Однако желанной квартиры все не видно, из-за чего семья вынуждена жить в съемной, что финансово затруднительно.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить по обращению омички уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

В следкоме организована процессуальная проверка.