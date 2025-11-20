Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе омской сироты

Не получила она его и как многодетная мать. Вместе с супругом женщина воспитывает восьмерых детей. Как многодетные родители семья стоит на учете лиц, нуждающихся в предоставлении жилья. Однако желанной квартиры все не видно, из-за чего семья вынуждена жить в съемной, что финансово затруднительно.