Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе омской сироты

Глава СКР Бастрыкин поручил региональному следкому возбудить уголовное дело по жалобе омской сироты. Женщина пожаловалась на длительное отсутствие положенного ей по закону жилья.
Обращение к Александру Бастрыкину омичка направила через Информационный центр СК России. Она сообщила, что является сиротой, воспитывалась в приемной семье, однако чиновники не включили ее в специализированную очередь на получение жилья.
Не получила она его и как многодетная мать. Вместе с супругом женщина воспитывает восьмерых детей. Как многодетные родители семья стоит на учете лиц, нуждающихся в предоставлении жилья. Однако желанной квартиры все не видно, из-за чего семья вынуждена жить в съемной, что финансово затруднительно.
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить по обращению омички уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
В следкоме организована процессуальная проверка.