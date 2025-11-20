Ричмонд
В Ростовской области резко увеличился спрос на новогодних аниматоров

Спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на Дону вырос в три раза.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в три раза увеличился спрос на услуги аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом говорится в исследовании Avito Услуги по итогам второй половины октября — первой половины ноября 2025 года.

Особенно популярной стала Снегурочка. За отчетный период образ внучки зимнего волшебника искали в 3,2 раза чаще, чем в сентябре и начале октября. Интерес к услугам Деда Мороза подскочил в 2,9 раза, а в донской столице и вовсе в 3,3 раза. Минимальная стоимость выступления таким артистов начинается от 2500 рублей.

Многие жители Донга уже сейчас бронируют аниматоров на новогодние праздники, чтобы избежать проблем с поиском в декабре.

В целом по области спрос на услуги аниматоров вырос на 39%, а количество предложений увеличилось на 20%. Положительная динамика сохраняется не только месяц к месяцу, но год к году. Интерес к новогодним актерам оказался на 4% выше, чем в 2024 году.

