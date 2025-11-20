От канатки до ледокола: как в России развивают транспорт будущего

Расскажем об улучшениях на конкретных примерах. Так, на Камчатке в этом году открыли новый терминал аэропорта Елизово. Ранее здесь модернизировали инфраструктуру, чтобы авиагавань могла принимать больше самолетов. А площадь терминала выросла в пять раз. Теперь здание может обслуживать до 687 человек в час, а после открытия международного сектора — до 1100 пассажиров. Интересно, что за прошлый год поток людей через аэропорт оказался в три раза больше числа жителей всего региона.