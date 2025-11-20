От канатки до ледокола: как в России развивают транспорт будущего

Сельское хозяйство, строительство, торговля, туризм — практически любая сфера жизни зависит от транспорта. Без специалистов этой отрасли не соберут урожай, не доставят товары в магазины и не привезут туристов в отели. Почти 5 млн россиян 20 ноября отмечают профессиональный праздник — День работника транспорта. Все эти люди — от проектировщиков и строителей до пилотов и капитанов воздушных и водных судов — участвуют в большой работе, которая идет по национальному проекту «Эффективная транспортная система».
Благодаря им путешествия и грузоперевозки по стране становятся быстрее и комфортнее. Убедимся в этом: мы на примерах расскажем, почему аэропорт на Камчатке стал принимать больше пассажиров, зачем на Дону строят гидроузел и как модернизируют аэропорты Дальнего Востока.
Люди в центре внимания.
«С уверенностью смотрим вперед: более 250 тысяч студентов сегодня обучаются в образовательных учреждениях транспортного комплекса, а с учетом дополнительного образования — порядка полумиллиона человек. Будущее отрасли — в надежных руках», — отметил министр транспорта Андрей Никитин, поздравляя коллег с профессиональным праздником.
Действительно, подготовке нового поколения грамотных кадров для отрасли уделяют особое внимание. Около 500 тыс. человек сегодня учатся в 19 профильных вузах Минтранса. Главный принцип обучения — максимальное погружение в практику. Для этого используют современные цифровые тренажеры.
Например, курсанты морских и речных академий оттачивают мастерство на 3D-копиях капитанских мостиков. Будущие судоводители не выходя из аудитории могут отработать любую ситуацию — от плавания в шторм до поломок оборудования. Это безопасно и эффективно.
До 2030 года учебные заведения будут оснащать все больше. В планах поставить около 400 новых тренажеров и создать современный парк учебных судов.
Небо становится ближе.
К 2030 году количество перелетов на одного жителя России планируют увеличить в 1,5 раза. Чтобы достичь этой цели, в стране модернизируют более 75 аэропортов. Особое внимание уделяют Дальнему Востоку и Арктике — там ждут обновления 25 и 14 воздушных гаваней соответственно.
Как отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин, важно создавать удобную для семей инфраструктуру и развивать территории вокруг аэропортов. Такой подход помогает снизить расходы авиакомпаний и делает проекты привлекательнее для инвесторов.
«Важно, чтобы новые аэровокзалы не приводили к кратному удорожанию стоимости обслуживания пассажиров и воздушных судов, иначе это будет иметь обратный эффект», — подчеркнул министр.
Модернизация инфраструктуры авиагаваней уже сказалась на потоке пассажиров. С января по сентябрь российские авиакомпании перевезли почти 84 миллиона человек, причем более 63 миллионов из них выбрали внутренние рейсы.
Расскажем об улучшениях на конкретных примерах. Так, на Камчатке в этом году открыли новый терминал аэропорта Елизово. Ранее здесь модернизировали инфраструктуру, чтобы авиагавань могла принимать больше самолетов. А площадь терминала выросла в пять раз. Теперь здание может обслуживать до 687 человек в час, а после открытия международного сектора — до 1100 пассажиров. Интересно, что за прошлый год поток людей через аэропорт оказался в три раза больше числа жителей всего региона.
В Махачкале идет масштабная реконструкция аэропорта Уйташ. Площадь комплекса увеличили на 150 га. Здесь строят новую взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров, учитывая сейсмическую активность региона. Она будет принимать самолеты всех типов в любое время суток и при сложных погодных условиях.
«На данный момент продолжаются работы по укладке бетона, — сообщил главный специалист строительного контроля Шахмардан Гасанов. — В зоне полосы выполнено 3100 метров нижнего слоя и уложено 3000 метров верхнего слоя».
А в Кировской области готовятся к модернизации взлетно-посадочной полосы в аэропорту Победилово. «Важно, что он становится современным транспортным узлом, способствующим укреплению связей нашего региона со всей Россией», — подчеркнул губернатор Александр Соколов.
За штурвалами самолетов между этими аэропортами работают такие специалисты, как второй пилот Лада Данилко. Она продолжает семейную династию.
«Мой папа и дедушка — военные летчики, мама — авиационный врач, а брат тоже второй пилот. Можно сказать, небо у нас в крови, — рассказывает Лада. — Каждый день сотни людей доверяют мне свои путешествия. Это огромная ответственность и гордость за великую страну, в которой я живу и работаю».
Скоростная основа страны.
Пока в небе становится больше пассажирских рейсов, на земле готовится не менее масштабный проект. К 2050 году в России планируют создать сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ) протяженностью более 4,5 тысячи километров. Первой станет ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Высокоскоростная магистраль пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Специально для маршрута разрабатывают поезд, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. Это откроет новые возможности для путешествий по стране.
Строительство ВСМ — не только о быстрых поездах. Реализация проекта положительно скажется на развитии всех регионов, через которые пройдет путь: увеличится товарооборот и улучшится логистика между соседними областями.
Водные артерии.
Неизменно внимание уделяют и внутренним водным путям. Их протяженность — больше 100 тыс. километров, и чтобы поддерживать эту сложную систему, по нацпроекту сейчас проведут работу на 31 объекте.
Основные усилия сосредоточены на углублении дна, реконструкции шлюзов и укреплении берегов. Эти меры позволяют судам ходить с полной загрузкой и перевозить больше пассажиров.
Самые значительные работы проводят на Багаевском гидроузле на Дону и Городецком на Волге. Так, строительство первого устранит «узкие места» на важнейшей судоходной артерии и обеспечит гарантированную глубину для судов на участке протяженностью 116 км. Благодаря поэтапному вводу объектов в эксплуатацию пропускная способность Нижнего Дона вырастет до 19 тыс. судов в год.
Параллельно реконструируют гидросооружения в девяти бассейнах — от Енисейского до Московского. Улучшения уже оценили пассажиры: за девять месяцев этого года речными маршрутами воспользовались 11,1 млн человек — это на пятую часть больше, чем в 2024-м.
На строительстве Багаевского гидроузла работает Виктор Белов, главный специалист строительного контроля. Интерес к строительству, причем водных объектов, появился у него еще в детстве и во многом определил выбор профессии. После техникума Виктор стал гидротехником, и вот уже почти полвека занимается любимым делом — создает сложные инженерные объекты на воде.
«Грузы тут возят разные, в том числе негабаритные, которые только по реке можно перевозить, — делится специалист. — Чтобы обеспечить нормальный грузопоток, и строится этот гидроузел. Наш коллектив делает большой вклад в экономику страны, в улучшение жизни людей. Ну, а я просто причастен к этому делу».
Выйти в море.
Параллельно с обновлением речных путей в России активно развивают морскую инфраструктуру. По нацпроекту модернизируют 15 портов — строят новые причалы и терминалы для обработки грузов. Это поможет увеличить экспортные поставки.
Яркий пример — Мурманский транспортный узел. Здесь уже провели первую отгрузку угля через порт «Лавна». Сейчас на площадке кипит работа: возводят железнодорожные подходы и портовые сооружения.
Особый вклад идет в развитие Северного морского пути. Этот маршрут особенно важен для Арктики, где создается 7% ВВП России. Для обеспечения навигации построены четыре атомных ледокола проекта 22220, которые уже успешно работают в арктических водах. А на днях на Балтийском заводе заложили ледокол «Сталинград». Эти суда способны проводить танкеры через льды толщиной до трех метров. Строятся еще два атомохода этой серии — «Чукотка», «Ленинград», а также сверхмощный 120-мегаваттный ледокол «Россия».
«В дальнейшем развитии логистического направления и СМП руководствуемся поручением Президента о создании Трансарктического транспортного коридора. Он свяжет в единую систему все прилегающие к Севморпути территории и объединит возможности морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта. При этом Северный морской путь станет ключевым участком ТТК», — отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Такое комплексное развитие инфраструктуры открывает новые перспективы для грузоперевозок и укрепляет позиции России в Арктике.
Границы без очередей.
Чтобы упростить пересечение границы для людей и грузов, в России модернизируют пункты пропуска. По нацпроекту к 2030 году планируют построить и реконструировать 27 таких объектов на ключевых направлениях. Это серьезно увеличит их мощность: железнодорожные коридоры смогут обслуживать до 52,7 млн тонн грузов в год, а автомобильные — до 19,6 млн машин.
Уже в этом году обновили три таких авиационных объекта — в Екатеринбурге, Внукове и Хабаровске. Также модернизировали пять пунктов на административной границе, и их пропускная способность выросла в 2,5 раза. Активно идет работа на китайском направлении — в Краскине, Кани-Курган и Пограничном.
А самый необычный проект — первая в мире межгосударственная канатная дорога между Благовещенском и Китаем. Ее планируют запустить в 2026 году. Через этот маршрут смогут проходить до 2,5 млн пассажиров ежегодно, что сделает поездки между странами более удобными и быстрыми.
Национальный проект «Эффективная транспортная система» объединяет масштабную работу по всем направлениям — от подготовки новых специалистов до строительства современных объектов. Модернизация аэропортов, создание высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, развитие Северного морского пути и внутренних водных путей, обновление морских портов — все это части комплексного подхода.
К 2030 году эти усилия позволят создать единую транспортную сеть, где поездки станут комфортнее, а логистика — эффективнее. Пассажиры смогут путешествовать на большие расстояния без лишних пересадок, а бизнес получит надежные маршруты для перевозок грузов. В итоге выигрывают все — от отдельного человека до экономики страны в целом.