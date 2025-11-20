В трех населенных пунктах Липецкой области откроют медпункты

Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) завершается в населенных пунктах Долгоруковского района и Становлянского округа Липецкой области. Медучреждения возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Липецка.
ФАПы откроются в селах Большая Боевка и Злобино, а также в деревне Бродки. Строители уже завершили основные работы: проложили инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку помещений и благоустроили прилегающую территорию. На данном этапе в медучреждениях устанавливают оборудование и мебель. Всего в небольших населенных пунктах региона в этом году возводят 19 ФАПов при поддержке нацпроекта.
«Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов решает важнейшую задачу: теперь жители даже самых отдаленных сел могут получать квалифицированную медицинскую помощь прямо по месту жительства. Параллельно мы внедряем телемедицинские консультации, чтобы сельские медики могли оперативно получать помощь специалистов из областных клиник. Это создает единое медицинское пространство региона, где каждый житель имеет доступ к современным методам диагностики и лечения», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.