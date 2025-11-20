В трех населенных пунктах Липецкой области откроют медпункты

ФАПы откроются в селах Большая Боевка и Злобино, а также в деревне Бродки. Строители уже завершили основные работы: проложили инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку помещений и благоустроили прилегающую территорию. На данном этапе в медучреждениях устанавливают оборудование и мебель. Всего в небольших населенных пунктах региона в этом году возводят 19 ФАПов при поддержке нацпроекта.