Стартовала регистрация на московский предпрофессиональный экзамен

В этом году конкурс будет состоять из двух этапов.

Столичные одиннадцатиклассники и школьники из других городов могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ благодаря московскому предпрофессиональному экзамену — конкурсу «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». Регистрация на мероприятие, которое проводится по нацпроекту «Молодежь и дети», уже открылась, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Участники конкурса могут показать свои навыки и знания в инженерном, медицинском, кадетском, психолого-педагогическом, предпринимательском, медиа- и ИТ-направлениях. Присоединиться могут и ребята из других городов, для них мы предусмотрели очно-дистанционный формат. Зарегистрироваться на экзамен можно до 1 декабря. В прошлом году в конкурсе поучаствовали более 33 тысяч человек из 32 регионов страны», — рассказала Анастасия Ракова.

В этом году конкурс пройдет с 8 декабря по 20 марта и будет состоять из двух этапов — теоретического и практического. Сначала школьники выполнят теоретические задания, которые разработали эксперты ведущих профильных вузов. Этот тур пройдет очно в школах. Затем начнется практический тур, который проведут на площадках вузов-партнеров. Их в этом году более 30: Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и другие. Подробную информацию о конкурсе и количестве баллов по каждому направлению можно найти на сайте.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

