Стартовала регистрация на московский предпрофессиональный экзамен

В этом году конкурс пройдет с 8 декабря по 20 марта и будет состоять из двух этапов — теоретического и практического. Сначала школьники выполнят теоретические задания, которые разработали эксперты ведущих профильных вузов. Этот тур пройдет очно в школах. Затем начнется практический тур, который проведут на площадках вузов-партнеров. Их в этом году более 30: Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и другие. Подробную информацию о конкурсе и количестве баллов по каждому направлению можно найти на сайте.