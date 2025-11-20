Почти 2 тысячи человек трудоустроила служба занятости Ивановской области

Служба занятости Ивановской области с начала года помогла трудоустроиться 1984 жителям, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Эта работа соответствует целям нацпроекта «Кадры».
Большинство тех, кто нашел работу, — женщины, их доля в общем числе соискателей составила 59%. Чаще всего люди трудоустраивались по востребованным профессиям: бухгалтер, менеджер по продажам, швея, водитель, оператор ЭВМ, машинист котельной, охранник. Среди трудоустроенных есть и узкие специалисты: сыроделы, бактериологи, агрохимики и дизайнеры.
Отметим, что в кадровых центрах можно не только подобрать вакансию, но и бесплатно освоить новую профессию или пройти переобучение. Как рассказал руководитель областного комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Роман Соловьев, там также оказывают психологическую поддержку и проводят профориентационное тестирование. Актуальные вакансии, условия труда и зарплаты публикуются на портале «Работа России», а также в кадровых центрах региона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.