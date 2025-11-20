Почти 2 тысячи человек трудоустроила служба занятости Ивановской области

Отметим, что в кадровых центрах можно не только подобрать вакансию, но и бесплатно освоить новую профессию или пройти переобучение. Как рассказал руководитель областного комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Роман Соловьев, там также оказывают психологическую поддержку и проводят профориентационное тестирование. Актуальные вакансии, условия труда и зарплаты публикуются на портале «Работа России», а также в кадровых центрах региона.