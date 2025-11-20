Ричмонд
В Ростове-на-Дону прошел форум «серебряных» волонтеров

Программа форума включала мастер-классы, интеллектуальные игры.

Региональный форум «серебряных» волонтеров «Я тебя научу» прошел в Ростове-на-Дону. Организация подобных событий соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Мероприятие провели на базе регионального молодежного центра «#ДонМолодой». В нем приняли участие представители старшего поколения, активно занимающиеся волонтерской деятельностью. Программа форума включала мастер-классы, интеллектуальные игры, а также презентацию пилотных проектов в области развития «серебряного» волонтерства на территории Ростовской области.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.