В Краснодаре прошла ярмарка вакансий для силовых структур

Ярмарка вакансий для управления на транспорте МВД России по ЮФО прошла в кадровом центре «Работа России» в Краснодаре. Ее организовали в соответствии с целями национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.
«Всего в ярмарке приняли участие более 300 человек, среди которых — студенты, школьники и граждане с инвалидностью. В ходе мероприятия были проведены консультации для граждан, обратившихся в службу занятости, сформированы списки кандидатов», — рассказали в краевой службе занятости населения.
Соискатели узнали о программах профессионального обучения и стажировок, реализуемых управлением. Также они получили подробные консультации о профессиях в системе правоохранительных органов и перспективах службы. Более 20 претендентов были отобраны для дальнейшего собеседования на вакантные должности. Участники получили полную информацию о возможностях карьерного роста, профессионального развития и поддержки со стороны опытных сотрудников полиции.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.