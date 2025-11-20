В Краснодаре прошла ярмарка вакансий для силовых структур

Соискатели узнали о программах профессионального обучения и стажировок, реализуемых управлением. Также они получили подробные консультации о профессиях в системе правоохранительных органов и перспективах службы. Более 20 претендентов были отобраны для дальнейшего собеседования на вакантные должности. Участники получили полную информацию о возможностях карьерного роста, профессионального развития и поддержки со стороны опытных сотрудников полиции.