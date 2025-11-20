В подмосковном поселке Большие Вяземы стартовал ремонт детского сада

Капитальный ремонт детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе стартовал в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа Московской области. Работы выполняют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
В настоящее время на объекте приступили к демонтажу конструкций. В двухэтажном здании специалисты обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы выполнят во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию благоустроят.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.