Эксперт рассказала, почему фрукты на ночь вредят фигуре

Нутрициолог Попова: Фрукты стоит есть до 16:00 для избежания выброса инсулина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нутрициолог Юлия Попова в интервью NEWS.ru рассказала, что есть фрукты стоит только до 16:00. По ее словам, это связано с естественными ритмами организма и предотвращает резкие колебания инсулина.

— Утром чувствительность к инсулину максимальна, а вечером организм хуже усваивает углеводы. Фруктовые сахара провоцируют мощный выброс инсулина, что вечером блокирует расщепление жиров и способствует их отложению, — сказала специалист.

В вечернее время поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина для обработки той же дозы сахара. Избыток фруктозы при низкой энергозатрате преобразуется в жир, особенно влияя на печень и увеличивая объем висцерального жира.

Для ужина нутрициолог советует выбирать белковые продукты и некрахмалистые овощи, чтобы избежать ночных скачков инсулина и нежелательных последствий для фигуры.

