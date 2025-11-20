В Госдуме прокомментировали проект, закрепляющий кресты в описании герба

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, не добавляет в него новых элементов, а убирает возможность двойного толкования, сообщил РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы Алексей Говырин.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на платформе Max, что группа депутатов с ним во главе внесла в палату законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой.
«Мы с коллегами вносим проект федерального конституционного закона “О внесении изменения в статью 1 Федерального конституционного закона “О Государственном гербе Российской Федерации”. Поправки к федеральному конституционному закону о гербе направлены на то, чтобы вернуть описанию официальную полноту и исключить любую возможность двусмысленного толкования. Дело не в изменении формы или добавлении новых элементов, а в закреплении того, что уже является неотъемлемой частью образа России”, — сказал Говырин.
Он отметил, что вопрос Государственного герба всегда выходил за рамки символической темы — это знак власти, традиции и преемственности, на котором отражается представление страны о самой себе.
«На всех официальных изображениях кресты над коронами и державой присутствовали изначально. Однако в тексте закона о них не сказано. Из-за этого появлялись версии герба, где эти символы исчезали, а их отсутствие объяснялось дизайнерскими решениями или ошибками при печати. Законопроект устраняет этот пробел. Он закрепляет то, что изображено на оригинале, утвержденном в 2000 году», — добавил политик.
По словам Говырина, для государства это вопрос уважения к собственным символам, герб не может зависеть от воли отдельного исполнителя, его задача — объединять, а не отражать вкусы или предпочтения, и поправка делает невозможным произвольное обращение с официальной символикой, ставит точку в спорах о допустимости упрощенных вариантов.
«Инициатива логично продолжает линию, обозначенную летом 2025 года, когда вступил в силу закон, запрещающий воспроизведение культовых зданий и геральдических знаков без их исторически закрепленных символов. Эти нормы направлены на сохранение целостного культурного кода, в котором каждый элемент имеет значение. Кресты на коронах и державе — часть истории государства, восходящая к древней традиции российской государственности и геральдики. Их отсутствие искажает саму идею герба, подменяя историческую основу случайной графикой», — подчеркнул депутат.
Он также уточнил, что закрепление этого требования на уровне федерального конституционного закона придает норме особый вес, и это гарантирует единообразие при официальном использовании герба на зданиях органов власти, документах, печатях, государственных наградах, поправка восстанавливает точность, без которой теряется смысл символа.