В Госдуме прокомментировали проект, закрепляющий кресты в описании герба

«На всех официальных изображениях кресты над коронами и державой присутствовали изначально. Однако в тексте закона о них не сказано. Из-за этого появлялись версии герба, где эти символы исчезали, а их отсутствие объяснялось дизайнерскими решениями или ошибками при печати. Законопроект устраняет этот пробел. Он закрепляет то, что изображено на оригинале, утвержденном в 2000 году», — добавил политик.