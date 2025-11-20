В Агрызе установили домики для диких уток

Четыре специальных домика для диких уток установили в городе Агрыз в Татарстане. Это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Агрызского района республики.
Этой осенью на водах реки Агрызки обосновалась стая диких уток. Домики для них установили для защиты утиной популяции и создания для птиц комфортных условий. Домики были изготовлены советом отцов Исенбаевской школы, которые своими руками создали безопасные и практичные жилища для птиц.
«Национальный проект “Экологическое благополучие” направлен на заботу об окружающей среде, чтобы сделать ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: сортировка и переработка отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу. А также развитие экологического туризма и сохранение биологического разнообразия — редких видов животных. Такие совместные проекты и экологические акции помогают воспитывать в наших детях ответственность и бережное отношение к природе. Мы очень рады, что наши труды будут служить убежищем для уток», — рассказала педагог Исенбаевской школы Айгуль Хамидуллина.
