В Агрызе установили домики для диких уток

«Национальный проект “Экологическое благополучие” направлен на заботу об окружающей среде, чтобы сделать ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: сортировка и переработка отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу. А также развитие экологического туризма и сохранение биологического разнообразия — редких видов животных. Такие совместные проекты и экологические акции помогают воспитывать в наших детях ответственность и бережное отношение к природе. Мы очень рады, что наши труды будут служить убежищем для уток», — рассказала педагог Исенбаевской школы Айгуль Хамидуллина.