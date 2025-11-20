Госавтоинспекторы назвали воронежцам даты рейдов до конца ноября

В УГИБДД по Воронежской области предупредили водителей о предстоящих проверках на дорогах. Профилактические мероприятия запланированы до конца ноября. Полицейские назвали даты предстоящих проверок, чтобы предупредить водителей. В ГИБДД уверены, что лучший способ борьбы с нарушениями — их профилактика.