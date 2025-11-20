Ричмонд
Госавтоинспекторы назвали воронежцам даты рейдов до конца ноября

В ГИБДД уверены, что лучший способ борьбы с нарушениями — их профилактика.

Источник: Комсомольская правда

В УГИБДД по Воронежской области предупредили водителей о предстоящих проверках на дорогах. Профилактические мероприятия запланированы до конца ноября. Полицейские назвали даты предстоящих проверок, чтобы предупредить водителей. В ГИБДД уверены, что лучший способ борьбы с нарушениями — их профилактика.

Чтобы точно не попасться, делимся с вами расписанием таких мероприятий на конец месяца:

«Нетрезвый водитель» — 21, 22, 23, 24, 28, 29 и 30 ноября;

«Не имеющий права управления» — 21 и 28 ноября;

«Ремень безопасности + детское кресло» — 24 и 25 ноября;

«Чистый номер» — все дни;

«Встречная полоса» — 20, 23, 24 и 30 ноября;

«Пешеход» — 26 ноября;

«Должник» — 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября;

«Грузовой автомобиль» — до 28 ноября;

«Такси» — 22, 23, 29 и 30 ноября.