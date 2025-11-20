Ричмонд
В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В севастопольском селе Полюшко завершен первый этап благоустройства дорог к домам участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом проинформировал в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

«Учитывая, что в Полюшке активно ведется строительство домов, капитальное строительство внутриквартальных дорог на данном этапе нецелесообразно. Однако люди уже живут здесь с детьми, ходят и ездят по этим землям, поэтому обеспечить им комфорт нужно уже сейчас», — сказал Развожаев.

По контакту между городской дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и «Севастопольским автодором» сначала были созданы проезды. Сейчас специалисты полностью выполнили щебеночное основание дороги. В качестве материала использованы 4 тысяч тонн щебеня со стройплощадки подпорных стен на Адмирала Октябрьского — это позволило сэкономить бюджетные средства и увеличить протяженность благоустраиваемых дорог с запланированных 7 до 9 километров.

«После завершения строительства домов и подключения к основным коммуникациям мы сможем перейти к следующему этапу — асфальтированию дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети», — добавил губернатор.

В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для участников спецоперации. Теперь землю в Крыму смогут получить бойцы СВО из любого региона России.