Предприниматели Севастополя могут отправиться в бизнес-поездку в Адыгею

Она пройдет с 25 по 28 ноября и даст им возможность найти новых партнеров.

Предприниматели Севастополя могут принять участие в бизнес-миссии в Майкоп с делегацией из Белоруссии. Поддержку экспортно ориентированным севастопольским предприятиям оказывают в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте экономического развития города.

Поездка пройдет с 25 по 28 ноября. Благодаря ей предприниматели смогут масштабировать бизнес и найти новых партнеров. В программе: прямые B2B-переговоры с компаниями из Адыгеи и Белоруссии, изучение новых рынков для реализации товаров и услуг, а также возможность заключения выгодных контрактов.

Центр поддержки экспорта Севастополя берет на себя поиск потенциальных партнеров, аренду переговорных площадок, организацию комфортных условий для встреч и трансфер к месту переговоров в Майкопе.

Участие в бизнес-миссии бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация доступна по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.