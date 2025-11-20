Предприниматели Севастополя могут отправиться в бизнес-поездку в Адыгею

Поездка пройдет с 25 по 28 ноября. Благодаря ей предприниматели смогут масштабировать бизнес и найти новых партнеров. В программе: прямые B2B-переговоры с компаниями из Адыгеи и Белоруссии, изучение новых рынков для реализации товаров и услуг, а также возможность заключения выгодных контрактов.