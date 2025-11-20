В Михайловке Волгоградской области прошла экскурсия во Дворце культуры

Экскурсию «Посторонним вход разрешен» организовали в городском Дворце культуры Михайловки Волгоградской области в ходе реализации программы «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
Участниками мероприятия стали учащиеся медицинского колледжа. Экскурсия началась с рассказа об архитектурных особенностях Дворца культуры: его истории, стилевых решениях и малоизвестных деталях, спрятанных в лепнине, фасадах и интерьерах. Затем участники поднялись на сцену, побывали в студии звукозаписи, узнали, как устроено освещение и звуковое оформление спектаклей. Также они попробовали себя в роли рабочих сцены и поработали со штанкетным хозяйством для смены сценического плана.
«Проект “Посторонним вход разрешен” продолжает раскрывать для молодежи необычную сторону городской культуры, знакомить с людьми, которые остаются в тени закулисья, но без которых не засияет сцена и артисты. Мы рады возвращению этого проекта и возможности сказать каждому нашему посетителю: “Вы здесь не посторонний, вы здесь свой”», — рассказали во Дворце культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.