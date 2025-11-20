В Михайловке Волгоградской области прошла экскурсия во Дворце культуры

Участниками мероприятия стали учащиеся медицинского колледжа. Экскурсия началась с рассказа об архитектурных особенностях Дворца культуры: его истории, стилевых решениях и малоизвестных деталях, спрятанных в лепнине, фасадах и интерьерах. Затем участники поднялись на сцену, побывали в студии звукозаписи, узнали, как устроено освещение и звуковое оформление спектаклей. Также они попробовали себя в роли рабочих сцены и поработали со штанкетным хозяйством для смены сценического плана.