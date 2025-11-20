Открытый экоурок для школьников прошел в Нариманове Астраханской области

Сотрудники службы природопользования провели занятие в начальной школе города Нариманова в Астраханской области. Юные жители региона узнали о таких акциях, как «Вода России» и «Сохраним лес», которые являются частью национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды региона.
Встреча прошла в актовом зале школы. Ребята посмотрели фильм о природных богатствах Астраханской области, а затем познакомились с реализуемыми в регионе экологическими мероприятиями, направленными на сохранение и восстановление природных ресурсов.
Представители ведомства не только рассказали детям о важности бережного отношения к окружающей среде, но и поделились информацией о том, как каждый желающий, независимо от возраста, может внести свой вклад в сохранение природы.
Большое внимание специалисты уделили теме значения водных объектов в годы Великой Отечественной войны. Ребята услышали много новых фактов о том, как реки, озера и моря помогали советским людям добиться Победы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.