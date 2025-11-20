В селе Новодевичье в Самарской области школьникам рассказали о профессиях

Урок по профориентации прошел в школе имени Героя Советского Союза В. Г. Колесникова села Новодевичье в Самарской области. Его организовали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Шигонского района.
Мероприятие провели специалисты территориального центра занятости населения района при участии представителей местных предприятий. На встрече с учащимися старших классов выступили представители Усольского сельскохозяйственного техникума, сельскохозяйственного кооператива «Перспективный», компании «Самаралес» и предприятия «Агро-компани» из села Шигоны. Они рассказали школьникам о востребованных профессиях, возможностях обучения и перспективах трудоустройства на предприятиях муниципалитета.
«Сегодня рынок труда серьезно изменился. Востребованы не офисные профессии, а специалисты рабочих направлений — механизаторы, сварщики, зоотехники, ветеринары. Наша задача — помочь ребятам сориентироваться и показать, что достойную карьеру можно построить здесь, в Шигонском районе», — отметил руководитель территориального центра занятости населения Сергей Сергеев.
Представитель кооператива «Перспективный» Илья Касаткин рассказал о производственной базе предприятия и новых проектах, включая туристический агроглэмпинг «Две эпохи», где также требуются молодые специалисты. Преподаватель Усольского сельскохозяйственного техникума Татьяна Еремина сообщила о направлениях подготовки, учебной и творческой жизни студентов, а также о возможностях участия в конкурсах профессионального мастерства.
«Профориентационные уроки помогают ребятам не только узнать о профессиях, но и увидеть реальные возможности для будущей жизни и карьеры здесь, в родном районе», — поделились педагоги школы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.