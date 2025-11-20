В Крыму высадили 180 тысяч деревьев

Участники Всероссийской акции «Сохраним лес» высадили на площади 58 га в разных районах Крыма 180 тыс. деревьев. Мероприятие реализуется по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.
Среди высаженных пород деревьев: сосна крымская, дуб, ясень, гледичия, клен, лох узколистный. Свой вклад в озеленение Крыма внесли сотрудники лесохозяйственных учреждений, представители органов власти, члены школьных лесничеств, а также местные жители. Акция прошла в Белогорском, Симферопольском, Степном и Евпаторийском лесничествах.
Всего в 2025 году в рамках акции «Сохраним лес» лесохозяйственные учреждения планируют высадить более 450 тыс. деревьев на площади 168 га. Кроме того, на площади 40 га будут проведены работы по содействию естественному восстановлению, в местах, где лес начал восстанавливаться без прямого вмешательства человека.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.