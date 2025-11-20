В Крыму высадили 180 тысяч деревьев

Всего в 2025 году в рамках акции «Сохраним лес» лесохозяйственные учреждения планируют высадить более 450 тыс. деревьев на площади 168 га. Кроме того, на площади 40 га будут проведены работы по содействию естественному восстановлению, в местах, где лес начал восстанавливаться без прямого вмешательства человека.