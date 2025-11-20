Что россияне говорят о переименовании Волгограда в Сталинград: результаты опроса Новостей Mail

В преддверии 9 Мая существует традиция возвращать некоторым городам названия времен войны. 41% опрошенных поддерживают эту традицию и считают ее важной, 33% поддерживают и выступают за возвращение этих названий на постоянной основе. 18% — не поддерживают, 4% затруднились с ответом, а 3% выразили равнодушие к этой теме. По сравнению с исследованием 5—6 мая , поддержка идеи вернуть городам исторические названия на постоянной основе выросла на 6%.