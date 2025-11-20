Что россияне говорят о переименовании Волгограда в Сталинград: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
В публичном поле много лет идет дискуссия о возвращении Волгограду названия Сталинград на постоянной основе. 59% россиян поддерживают или скорее поддерживают переименование, 39% — не поддерживают, 2% затруднились ответить. По сравнению с исследованием, которое проводила редакция Новостей Mail
Переименование Волгограда в Сталинград — аргументы «за»
Среди респондентов, поддерживающих переименование, большинство (73%) считают, что городу необходимо вернуть историческое название, так как это память о подвиге в Великой Отечественной войне. 45% говорят о восстановлении исторической справедливости, 32% уверены, что это важно для патриотического воспитания, 25% утверждают, что название «Сталинград» более известно во всем мире, чем «Волгоград».
Переименование Волгограда в Сталинград — аргументы «против»
Участники опроса, которые выбрали вариант ответа «не поддерживаю инициативу переименования городам» выделяют следующие причины: «лучше использовать бюджетные средства для развития города вместо переименования» (52%), нежелание привязывать название города к личности Сталина (47%) и того, чтобы город ассоциировался только с войной (23%), при этом 18% считают, что нет смысла возвращать прошлое, а у 11% смена названий создает путаницу.
Возвращение городам исторических названий
В преддверии 9 Мая существует традиция возвращать некоторым городам названия времен войны. 41% опрошенных поддерживают эту традицию и считают ее важной, 33% поддерживают и выступают за возвращение этих названий на постоянной основе. 18% — не поддерживают, 4% затруднились с ответом, а 3% выразили равнодушие к этой теме. По сравнению с исследованием