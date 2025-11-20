В Молдове родители со слезами на глазах просят не закрывать пять школ: «Стыдоба! Вы экономите на детях! У вас нет денег на их будущее?»

Они не думали о детях, думали только о своих деньгах. Приняли закон, где каждому по 50 леев, потом якобы предложили увеличить на 20, но голосовали лишь пятеро советников, остальные — за свои интересы. Это не руководство, а показуха. Политика здесь вмешалась в самые обычные решения, а дороги у нас ужасные. Дети вынуждены выходить на маршрутку в шесть утра, по скользкой и опасной дороге. Всё это происходит, хотя условия для детей так и не были созданы. И даже так, школы закрывают.