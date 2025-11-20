В Молдове родители со слезами на глазах просят не закрывать пять школ: «Стыдоба! Вы экономите на детях! У вас нет денег на их будущее?»

Скандал на заседании районного совета во Флорештах, там решают вопрос о закрытии пяти школ.
Родители категорически против. Со слезами на глазах они призывают сохранить учебные заведения:
— Стыдоба! Вы экономите на детях! Вы делите тысячу леев на талоны на питание, но для детей нет средств? У вас нет денег на будущее детей? И при этом совершенно не важно, кто ваши дети!
— Господи… это возмутительно… это просто невыносимо!
— Дальше я даже не знаю, что делать. У меня трое детей: старшая дочь учится в пятом классе, сын и младшая дочь ходят в детский сад, а сын пойдет в первый класс. Дорога до школы почти 30 километров! Младшему семь лет, и ему приходится вставать так рано и преодолевать такой длинный путь. Когда он приходит в школу к восьми часам, он уже уставший. Мне кажется, придётся искать другое место для проживания, хотя у меня есть свой дом.
— Как можно заставлять ребёнка вставать в шесть утра? Моему шестилетнему сыну приходится вставать, завтракать, пить чай, идти в путь и ждать маршрутку 15−20 минут, при этом на улице дождь или мороз. Он приходит в школу около половины восьмого, а домой возвращается лишь к трём часам дня. Семилетний ребёнок физически и психически перегружен.
Они не думали о детях, думали только о своих деньгах. Приняли закон, где каждому по 50 леев, потом якобы предложили увеличить на 20, но голосовали лишь пятеро советников, остальные — за свои интересы. Это не руководство, а показуха. Политика здесь вмешалась в самые обычные решения, а дороги у нас ужасные. Дети вынуждены выходить на маршрутку в шесть утра, по скользкой и опасной дороге. Всё это происходит, хотя условия для детей так и не были созданы. И даже так, школы закрывают.
Напомним, во Флорештском районе планируют закрыть 5 школ. В одной из них только недавно отремонтировали спортзал по проекту Европейское село. 4 ноября начальница управления образования Пантаз без предупреждения объявила о ликвидации гимназии и переводе детей во Флорешты, в лицей имени Чехова — без обсуждения с родителями, сообщает Канал5.
Родители требуют оставить детей дома: ездить 25 км в одну сторону — слишком далеко, особенно для начальных классов. Дети из села Майское встанут в шесть утра, дорога почти час, после уроков будут ждать автобус до трёх. Есть дети с инвалидностью — родители не смогут ежедневно возить их.
В школе сделали ремонт спортзала и санитарного блока по европейским стандартам; столовая соответствует требованиям ANSA.
Сейчас в гимназии 39 учеников, на следующий год — 6 первоклассников. Несмотря на это, в отчёте заявлено, что «будущего нет».
В здании райсовета множество полицейских.