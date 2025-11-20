Трех мировых судей избрали в Ростовской области

В Ростовской области повторно и уже без ограничения срока полномочий избрали трех мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона сегодня, 20 ноября.
В Первомайский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 8, назначили Наталью Коршикову. Специалист окончила Ростовский государственный университет в 2001 году. Стаж в юриспруденции — более 23 лет, из которых более 17 лет — работа в должности судьи.
В Каменский судебный район Ростовской области, на судебный участок участок № 5, назначили Евгения Рядинского. Он окончил Ростовский государственный университет в 1998 году. Стаж составляет более 26 лет, в том числе, семь лет в должности судьи.
В Новошахтинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 4, назначили Юлию Зайченко. В 2007 году специалист окончила Ростовский государственный экономический университет «РИНХ». Стаж работы в области юриспруденции — более 18 лет, в том числе, более семи лет в должности судьи.
