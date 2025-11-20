Трех мировых судей избрали в Ростовской области

В Первомайский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 8, назначили Наталью Коршикову. Специалист окончила Ростовский государственный университет в 2001 году. Стаж в юриспруденции — более 23 лет, из которых более 17 лет — работа в должности судьи.