В Новосибирске показали редкие фото к 80-летию начала Нюрнбергского процесса

В Новосибирске представили подборку редких исторических снимков, приуроченную к 80-летию начала Нюрнбергского процесса. На опубликованных кадрах — ключевые моменты работы Международного военного трибунала, который стал отправной точкой в формировании современного международного права и осуждении преступлений нацистской Германии. На фотографиях можно увидеть заседания суда, обвиняемых, работу адвокатов, переводчиков и представителей прессы. Изображения передают атмосферу одного из самых значимых процессов XX века, чьи решения определили подход мирового сообщества к ответственности за военные преступления. Публикации приурочены к памятной дате и направлены на сохранение исторической памяти и напоминание о важности противодействия попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.