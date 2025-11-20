Синичкин день отметили в Ножай-Юртовском районе Чечни

Ножай-Юртовский район Чечни присоединился к празднованию Синичкиного дня, организовав серию мероприятий. Это стало началом ежегодной экологической кампании «Покормите птиц зимой», проведение которой соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации района.
Активисты школьного кружка юных натуралистов из села Булгат-Ирзу приняли активное участие в праздновании. Ребята организовали познавательную программу, направленную на воспитание любви к природе. Они изготовили удобные кормушки, подготовили красочные информационные стенды и поделились знаниями о значимости птиц в экосистеме. Особое внимание они уделили важности поддержки птиц в холодные зимние месяцы.
Акция продлится вплоть до 23 марта 2026 года. Экологический праздник Синичкин день, учрежденный Союзом охраны птиц России, отмечается 12 ноября.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.