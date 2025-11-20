Новый рентген-аппарат появился в больнице Бийска

Новый рентген-аппарат предоставляет врачу-рентгенологу широкие возможности для анализа снимков. Врач может увеличивать отдельные участки изображения, подсвечивать или затемнять области, а также делать локальные снимки необходимых областей. Кроме того, результаты обследований теперь доступны для всех врачей, так как современный рентген-аппарат позволяет сохранять снимки в цифровом формате и передавать их в единую базу данных.