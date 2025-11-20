Новый рентген-аппарат появился в больнице Бийска

Центральная городская больница Бийска в Алтайском крае получила цифровой рентген-аппарат «Ренекс-РЦ». Это стало возможно при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации города.
Оборудование введено в эксплуатацию, и специалисты рентгенологического отделения уже работают с новым прибором. Он позволяет проводить все виды рентгенографических исследований. Снимки высокого качества можно делать в любом положении пациента: стоя, сидя или лежа.
«Раньше в нашем отделении был аналоговый рентген-аппарат, возможности которого были ограничены по сравнению с новым. Сейчас мы проводим диагностику на современном цифровом оборудовании. В отличие от пленочных снимков, цифровые изображения обладают улучшенным разрешением и информативностью, что значительно повышает точность диагностики», — отметила заведующая рентгенологическим отделением Инна Воскобойникова.
Новый рентген-аппарат предоставляет врачу-рентгенологу широкие возможности для анализа снимков. Врач может увеличивать отдельные участки изображения, подсвечивать или затемнять области, а также делать локальные снимки необходимых областей. Кроме того, результаты обследований теперь доступны для всех врачей, так как современный рентген-аппарат позволяет сохранять снимки в цифровом формате и передавать их в единую базу данных.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.