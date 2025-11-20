В деревне Алишева Челябинской области благоустроили общественную территорию

Территорию, расположенную рядом со зданием сельского клуба, благоустроили в деревне Алишева в Сосновском районе Челябинской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Всего за пять месяцев пустырь преобразился. Теперь это красивый сквер с удобными лавочками и эстетичными урнами. Также там сделали освещение и обустроили детскую площадку.
Отметим, что проект благоустройства в центре Алишева получит свое продолжение. Весной на территории высадят молодые елки. В перспективе — создание воркаут-площадки для активной молодежи.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.