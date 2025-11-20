Турпроекты Оренбуржья вошли в число лучших на премии «Маршрут года»

Туристические проекты Оренбуржья вошли в число лучших на XII Всероссийской премии «Маршрут года». Достижения в сфере туризма в сезоне 2025 года стали возможны благодаря системной поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
Финал премии прошел в Перми. Конкурс, посвященный памяти его основателя Геннадия Шаталова, является одним из ключевых событий в сфере туризма в России.
В 2025 году на участие поступило 455 заявок из 59 регионов страны и Республики Беларусь. В финал вышел 321 проект, среди них — 10 проектов от Оренбургской области. В состав региональной делегации вошли представители центра развития туризма региона и города Орска, туроператоры и сотрудники музеев. Участники представили свои инициативы экспертному жюри, обменялись опытом с коллегами и познакомились с туристическим потенциалом Пермского края.
По итогам конкурса проекты Оренбуржья были удостоены высоких наград. Например, специальный диплом в номинации «За вовлечение местного населения в туристическое развитие малой территории» получил маршрут «По домам» («Музей В. С. Черномырдина», село Черный Отрог), Гран-при в номинации «Лучшая туристическая карта региона» — «Туристическая карта Оренбуржья». Также Гран-при в номинации «Лучший детский маршрут» удостоена квест-экскурсия «Шагающий город» (студия «Дикие козы», Оренбург).
Помимо этого, в номинации «Лучшая туристическая тропа» горный туристский маршрут «Семь вершин степного Урала» занял третье место, а интерактивная экскурсия «В гостях у Ростроповичей» (Оренбургский областной музей изобразительных искусств) — второе в номинации «Лучшая музейная экскурсия».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.