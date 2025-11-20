В поселке Виноградном на Ставрополье прошла акция «Поезд милосердия»

Такие мероприятия проводятся для информирования жителей разных населенных пунктов о мерах социальной поддержки. Встречу в местном Доме культуры провели специалисты Новоалександровского комплексного центра социального обслуживания населения. Жителям рассказали о работе квалифицированных помощников для пожилых людей и инвалидов на дому. Они узнали о деятельности групп здоровья, услугах по кратковременному присмотру за детьми, о направлении в санатории и оздоровительные лагеря. Также им напомнили про возможность взять в пользование технические средства реабилитации.