В поселке Виноградном на Ставрополье прошла акция «Поезд милосердия»

Очередную акцию «Поезд милосердия» организовали в поселке Виноградном Новоалександровского округа Ставропольского края в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Такие мероприятия проводятся для информирования жителей разных населенных пунктов о мерах социальной поддержки. Встречу в местном Доме культуры провели специалисты Новоалександровского комплексного центра социального обслуживания населения. Жителям рассказали о работе квалифицированных помощников для пожилых людей и инвалидов на дому. Они узнали о деятельности групп здоровья, услугах по кратковременному присмотру за детьми, о направлении в санатории и оздоровительные лагеря. Также им напомнили про возможность взять в пользование технические средства реабилитации.
«Такие встречи вызывают самый живой интерес. Мероприятия “Поезда милосердия” проводятся регулярно. Наша задача состоит в том, чтобы все жители округа, нуждающиеся в поддержке, смогли ее получить», — отметил глава округа Эдуард Колтунов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.