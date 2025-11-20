Ричмонд
Кадровый центр Новотроицка провел мастер-класс по составлению резюме

Встреча была направлена на подготовку молодежи к трудоустройству.

Сотрудники кадрового центра Новотроицка в Оренбургской области провели мастер-класс по составлению резюме для студентов Новотроицкого строительного техникума. Организация таких событий соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.

Мероприятие прошло в ходе программы «Мое резюме». Она направлена на подготовку молодых специалистов к успешному трудоустройству. Во время встречи студенты узнали, что такое резюме и каковы и правила его составления.

В конце встречи студенты смогли применить полученные знания на практике. Они заполнили собственные резюме под руководством сотрудников кадрового центра.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.