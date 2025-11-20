В Хабаровском крае в поселке Хор завершают благоустройство парка

Благоустройство парка культуры и отдыха рабочего поселка Хор в районе имени Лазо в Хабаровском крае подходит к концу. Его улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
На территории установили современные детские площадки, спортивные и рекреационные зоны и памп-трек, где можно кататься на скейтбордах и велосипедах. Также в парке появились арт-объекты, скамейки, освещение, сцена, летний кинотеатр и камеры видеонаблюдения. Сейчас завершаются работы по укладке резиновой крошки. Полностью все работы по благоустройству парка планируют закончить 21 ноября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.