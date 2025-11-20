В Хабаровском крае в поселке Хор завершают благоустройство парка

На территории установили современные детские площадки, спортивные и рекреационные зоны и памп-трек, где можно кататься на скейтбордах и велосипедах. Также в парке появились арт-объекты, скамейки, освещение, сцена, летний кинотеатр и камеры видеонаблюдения. Сейчас завершаются работы по укладке резиновой крошки. Полностью все работы по благоустройству парка планируют закончить 21 ноября.