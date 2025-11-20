Ричмонд
В ГД внесли проект о запрете на выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС

Кабмин предложил запретить выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о запрете на выдачу другим странам для уголовного преследования иностранцев, которые проходят службу в ВС РФ, документ доступен в думской электронной базе.

«Проект федерального закона “О внесении изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации” (далее — законопроект) предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что это касается тех случаев, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях РФ либо проходившего военную службу по контракту и участвовавшего в боевых действиях.