В ГД внесли проект о запрете на выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС

Отмечается, что это касается тех случаев, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях РФ либо проходившего военную службу по контракту и участвовавшего в боевых действиях.