В ГД внесли проект о запрете на выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о запрете на выдачу другим странам для уголовного преследования иностранцев, которые проходят службу в ВС РФ, документ доступен в думской электронной базе.
«Проект федерального закона “О внесении изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации” (далее — законопроект) предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что это касается тех случаев, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях РФ либо проходившего военную службу по контракту и участвовавшего в боевых действиях.