Белорусы чаще болеют раком предстательной железы, а белоруски — раком молочной железы

Заметив, что злокачественные опухоли чаще всего являются болезнью пожилых людей, Сергей Поляков добавил: рак стали чаще выявлять и у молодых. С одной стороны, это позволяет эффективнее лечить недуг, с другой же, они чаще у пациентов данной возрастной группы более агрессивен. А нередко есть зависимость от наследственных факторов. Потому пациенты со злокачественными опухолями часто приводят детей на медико-генетическое консультирование, сказал директор РНПЦ.