Белорусы чаще болеют раком предстательной железы, а белоруски — раком молочной железы, сообщил БелТА директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков.
При этом суммарно большее место занимает колоректальный рак, отмечает специалист:
«Но если взять мужскую группу населения, то на втором месте после рака предстательной железы рак легкого. При этом он первый по смертности среди мужского населения».
Сергей Поляков констатировал достаточно агрессивный характер этого вида онкологии.
«Несмотря на детальное обследование нашего населения, в порядка 60% случаев обнаруживается на третьей-четвертой стадии, то есть уже в запущенной форме», — сказал глава РНПЦ.
По словам Полякова, большинство злокачественных новообразований имеют связь с курением — в частности, речь про опухоли в области рта, пищевода и мочеполовой системы.
«Канцерогены, которые получает человек при курении, могут влиять на все опухоли, существующие в человеческом организме, — уточнил врач-онколог, добавив: — Если человек со злокачественной опухолью продолжает курить, то результат лечения во многом будет хуже».
Заметив, что злокачественные опухоли чаще всего являются болезнью пожилых людей, Сергей Поляков добавил: рак стали чаще выявлять и у молодых. С одной стороны, это позволяет эффективнее лечить недуг, с другой же, они чаще у пациентов данной возрастной группы более агрессивен. А нередко есть зависимость от наследственных факторов. Потому пациенты со злокачественными опухолями часто приводят детей на медико-генетическое консультирование, сказал директор РНПЦ.
