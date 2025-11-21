Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии увеличили плату за посещение природных парков

Стоимость визитов в природные парки республики не менялась с 2021 года.

Источник: Башинформ

На территории Башкортостана расположены 217 особо охраняемых природных территорий: 5 природных парков, 27 государственных природных заказников, 179 памятников природы.

Их посещаемость из года в год растет, так же как и антропогенная нагрузка. В связи с этим принято решение пересмотреть стоимость визитов на охраняемые территории. Плата изменится с 1 декабря 2025 года.

Как сообщили в Дирекции по ООПТ, стоимость одного визита:

в природный парк «Кандры-Куль» — 340 ₽

природный парк «Мурадымовское ущелье» — 300 ₽

природный парк «Аслы-Куль» — 260 ₽

природный парк «Иремель» — 260 ₽

природный парк «Зилим» — 240 ₽

Бесплатно посещать природные парки по-прежнему могут школьники и дошкольники, многодетные родители, граждане пенсионного возраста, инвалиды, а также участники СВО и их семьи. Список льготных категорий по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Башкирии создадут кадровый резерв защитников природы для нацпарков страны.