В Башкирии увеличили плату за посещение природных парков

На территории Башкортостана расположены 217 особо охраняемых природных территорий: 5 природных парков, 27 государственных природных заказников, 179 памятников природы.
Их посещаемость из года в год растет, так же как и антропогенная нагрузка. В связи с этим принято решение пересмотреть стоимость визитов на охраняемые территории. Плата изменится с 1 декабря 2025 года.
Как сообщили в Дирекции по ООПТ, стоимость одного визита:
в природный парк «Кандры-Куль» — 340 ₽
природный парк «Мурадымовское ущелье» — 300 ₽
природный парк «Аслы-Куль» — 260 ₽
природный парк «Иремель» — 260 ₽
природный парк «Зилим» — 240 ₽
Бесплатно посещать природные парки по-прежнему могут школьники и дошкольники, многодетные родители, граждане пенсионного возраста, инвалиды, а также участники СВО и их семьи. Список льготных категорий по ссылке.
