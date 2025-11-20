Создана долговечная наномембрана для водородных топливных элементов

Как объясняют исследователи, свойства этой мембраны определяют долговечность и эффективность топливной ячейки. Как правило, чем тоньше мембрана, тем меньше она мешает движению протонов и тем лучше ячейка извлекает энергию из топлива, однако в результате этого она хуже сопротивляется действию нагрузок и перепадов температур и влажности. Это повышает риск появления микротрещин и утечек водорода, что может вывести устройство из строя.