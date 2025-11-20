Впервые за 17 лет в Ростовской области повысят транспортный налог

Повышение будет поэтапным: с 1 января 2026 года и с 1 января 2027 года. Первые налоговые уведомления для физических лиц поступят только в конце 2027 года. Все ранее установленные льготы, включая льготы для участников СВО и их семей, сохраняются. Также с следующего года будет введена единая льгота для инвалидов всех групп.