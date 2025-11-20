Ричмонд
Впервые за 17 лет в Ростовской области повысят транспортный налог

Первые квитанции с повышенным транспортным налогом дончане получат в конце 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области впервые за 17 лет повысят транспортный налог. Такое решение было одобрено депутатами на заседании Заксобрания региона.

В Заксобрании рассказали, что корректировка ставок, которую давно предлагали муниципалитеты, обусловлена тем, что налоговое законодательство не менялось с 2008 года. За это время затраты на ремонт и содержание автодорог выросли в разы, а стоимость строительных материалов значительно возросла.

Повышение будет поэтапным: с 1 января 2026 года и с 1 января 2027 года. Первые налоговые уведомления для физических лиц поступят только в конце 2027 года. Все ранее установленные льготы, включая льготы для участников СВО и их семей, сохраняются. Также с следующего года будет введена единая льгота для инвалидов всех групп.

