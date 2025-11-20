Житель Башкирии предстанет перед судом за незаконную вырубку леса

В Белорецком районе Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который незаконно вырубил березы в лесном массиве.
По данным прокуратуры республики, в сентябре 2025 года мужчина спилил деревья и перевез их к своему дому. Причиненный ущерб лесному фонду оценили более чем в 240 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что мужчина полностью признал свою вину.
— Уголовное дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Прокуратура ходатайствует о взыскании с жителя Башкирии всей суммы нанесенного ущерба, — говорится в сообщении.
