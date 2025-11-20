Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии предстанет перед судом за незаконную вырубку леса

Лесорубу из Башкирии грозит ответственность за вырубку берез.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который незаконно вырубил березы в лесном массиве.

По данным прокуратуры республики, в сентябре 2025 года мужчина спилил деревья и перевез их к своему дому. Причиненный ущерб лесному фонду оценили более чем в 240 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что мужчина полностью признал свою вину.

— Уголовное дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Прокуратура ходатайствует о взыскании с жителя Башкирии всей суммы нанесенного ущерба, — говорится в сообщении.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.