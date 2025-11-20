Житель Башкирии предстанет перед судом за незаконную вырубку леса

По данным прокуратуры республики, в сентябре 2025 года мужчина спилил деревья и перевез их к своему дому. Причиненный ущерб лесному фонду оценили более чем в 240 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что мужчина полностью признал свою вину.