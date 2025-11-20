В ГД внесли проект о запрете выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС

«Проектом федерального закона “О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” предлагается ограничить административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и участвовавших в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.