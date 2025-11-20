Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД внесли проект о запрете выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС

В ГД внесли проект о запрете выдворения воевавших в составе ВС иностранцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете на выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, документ доступен в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона “О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” предлагается ограничить административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и участвовавших в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.