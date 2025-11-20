Куриные яйца становятся деликатесом: На Центральном рынке Кишинева 10 штук стоят 50 леев

В Молдове за две недели цены на яйца выросли на 20−30%. Упаковка из 10 штук стоит до 50 леев на Центральном рынке.
Причиной называют высокий спрос в Европе и активный экспорт из Молдовы — с 9 тыс. до 11 млн штук за год. Рост цен наблюдается в большинстве стран ЕС.
Напомним, что еще 10 дней назад десяток яиц на столичном рынке стоил 42 лея.
