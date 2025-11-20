В ГД внесли проект о запрете на депортацию иностранцев, проходящих службу

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранцев, проходящих службу в ВС РФ по контракту, а также проходивших ее ранее участников боевых действий, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроект предусматривает запрет на принятие решений депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации, отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание… в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях Российской Федерации, а также проходивших такую службу участников боевых действий», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что также проект предусматривает запрет на принятие решений в отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание в целях получения образования и отказе в выдаче или аннулировании вида на жительство, неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания (проживания) в РФ.