В 100 городах появятся почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу

«Открою маленький секрет: чтобы я, зимний волшебник, не забыл каждого ребенка с пожеланием на Новый год, с завтрашнего дня по всей нашей необъятной матушке России в более чем 100 городах появятся почтовые ящики с надписью “Письмо Деду Морозу из Великого Устюга”, — сказал Всероссийский Дед Мороз в ходе пресс-конференции, посвященной старту новогодней акции “Елка желаний”.