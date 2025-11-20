В Беларуси на строительные подрядные работы в январе-октябре затрачено Br22,6 млрд

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-октябре 2025 года на строительные подрядные работы затрачено Br22,6 млрд. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ по виду деятельности «строительство» составила 24,8%. Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности — 79,8%, государственная составила 18,6%, иностранная — 1,6%.
Удельный вес Минска в республиканском объеме подрядных работ составил 33,4%, Минской области — 19%, Брестской — 11,3%, Гомельской — 10,7%, Гродненской — 9%, Могилевской — 8,8%, Витебской — 7,8%.-0-