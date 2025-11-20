Очистка сосудов от престарелых клеток защитила мышей от сбоев в метаболизме

И в том, и в другом случае очистка сосудов от престарелых клеток позитивно повлияла на метаболизм животных — их тело стало более чувствительным к глюкозе, жировая ткань начала медленнее запасать калории, в ней значительно реже возникали очаги воспалений. Это было в особенности характерно для животных, питавшихся высококалорийной диетой, что делает дальнейшую разработку терапии метаболических болезней на базе сенолитиков особенно перспективной, подытожили ученые.