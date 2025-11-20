Свыше 80% спор мха пережили девятимесячное нахождение в открытом космосе

В дополнение к этому, ученые воспроизвели в своей лаборатории условия, которые царят на поверхности обшивки МКС, и проследили за их действием на ростки мха и культуры особых стволовых клеток, которые эти растения вырабатывают в состоянии стресса. Эти опыты показали, что все ростки мха погибли в результате воздействия ультрафиолетового излучения, однако при этом значительная часть культур клеток, а также подавляющее большинство спор, привезенных с МКС, остались жизнеспособными после девяти месяцев пребывания в открытом космосе.