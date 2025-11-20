О международном сотрудничестве белорусских онкологов рассказали в РНПЦ им. Н. Н. Александрова

«В понедельник двое сотрудников отделения опухолей головы и шеи поедут в Китай и посетят ведущие клиники, в том очень известную, старейшую Шанхайскую клинику головы по приглашению китайской стороны, а вчера прошел телемост по запросу Центра Алмазова из Санкт-Петербурга. Они хотят совместно с нами выполнять проект Союзного Государства по диагностике и лечения глиобластом. Было первичное обсуждение этого проекта», — добавила заведующий лабораторией онкопатологии головы и шеи с группой онкопатологии центральной нервной системы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Жанна Колядич.