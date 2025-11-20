О международном сотрудничестве белорусских онкологов рассказали в РНПЦ им. Н. Н. Александрова

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О международном сотрудничестве белорусских онкологов рассказал журналистам директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.
«В постсоветском пространстве существует Ассоциация Директоров Центров и Институтов Онкологии и Рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. Это уникальная организация, в рамках которой постоянно проходят конференции и взаимные обучающие семинары. Например, в следующем году в Беларуси пройдет Съезд онкологов стран СНГ И Евразии», — сказал Сергей Поляков.
«Наши сотрудники постоянно выезжают для участия в международных конференциях со своими докладами или сами находят специальные курсы и семинары, которые в большинстве случаев оплачиваются Белорусской ассоциацией врачей», — добавил он.
По его словам, активно проходит взаимодействие в рамках Союзного государства. Например, белорусские пациенты имеют квоту бесплатную квоту на лечение с использованием протонной терапии — это особый вид лучевой терапии, который особенно важен для детей с некоторыми опухолями головного мозга. Каждый год они абсолютно бесплатно отправляются на терапию в Димитровград. Российский коллег интересует опыт белорусских специалистов и возможности молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза, а белорусских медиков интересует опыт и возможности лаборатории России.
«Кроме того, поступают предложения с китайской стороны по взаимному обучению, причем китайская сторона готова это финансировать. Буквально на прошлой неделе у нас была встреча с китайскими коллегами. Мы уже договорились, что выберем какое-то научное направление и начнем работать, постепенно понимая, что могут они и что можем мы», — пояснил Сергей Поляков.
Он отметил, что достаточно интересные предложения приходят из онкоцентра в Омане. Там очень бурно развивается онкологическое направление и государство действительно вкладывает большие деньги в развитие помощи пациентам со злокачественными новообразованиями.
«В понедельник двое сотрудников отделения опухолей головы и шеи поедут в Китай и посетят ведущие клиники, в том очень известную, старейшую Шанхайскую клинику головы по приглашению китайской стороны, а вчера прошел телемост по запросу Центра Алмазова из Санкт-Петербурга. Они хотят совместно с нами выполнять проект Союзного Государства по диагностике и лечения глиобластом. Было первичное обсуждение этого проекта», — добавила заведующий лабораторией онкопатологии головы и шеи с группой онкопатологии центральной нервной системы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Жанна Колядич.
По словам медиков, сотрудничество активно развивается и продолжится в будущем. -0-